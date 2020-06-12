Избрание меры пресечения Стерненко: под судом произошли стычки

Юрий Сергиенко Криминал 19:35, 12.06.2020 Обновлено: 20:02, 12.06.2020

Под Шевченковским райсудом Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, произошли стычки.

Конфликт произошел между представителями правоохранительных органов и людьми, которые хотели попасть на заседание суда. Трансляцию с места событий ведет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Избрание меры пресечения Стерненко: под судом произошли стычки
Telegram Киева оперативного

По словам журналистки, в правоохранителей бросали бутылки с водой, а они в свою очередь применили силу. Охрану возле здания суда усилили.

Позднее в суд начали пускать по несколько человек.

Избрание меры пресечения Стерненко: под судом произошли стычки
Telegram Киева оперативного
Избрание меры пресечения Стерненко: под судом произошли стычки
Telegram Киева оперативного
Избрание меры пресечения Стерненко: под судом произошли стычки
Telegram Киева оперативного

Как сообщал OBOZREVATEL, под зданием Шевченковского райсуда Киева, который 12 июня избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подорвали петарду.

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Кияни Криминал

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