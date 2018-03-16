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Избивали толпой: в Киеве у мужчины отобрали барсетку с деньгами

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В Святошинском районе группа неизвестных напала на прохожего и забрала у него барсетку, где было 160 тыс. грн.

Инцидент произошел на улице Михаила Булгакова, сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах.

Четыре человека подошли к 52-летнему мужчине, ударили его по голове, после чего начали избивать, а затем забрали барсетку и убежали.

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Мужчина смог обратится в полицию лишь через полчаса. Задержать нападавших по "горячим" следам полицейским не удалось.

Место происшествия

Гугл. Карты

Место происшествия

Гугл. Карты

Место происшествия

Гугл. Карты

Напомним, что на улице Лятошинского, 24, в Голосеевском районе столицы, произошел аналогичный случай: неизвестный ударил прохожую по голове, а когда она потеряла сознание, ограбил ее.

Как сообщал "Обозреватель", в Фастове задержали подозреваемых в убийстве многодетной матери.

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