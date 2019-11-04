Избили владельца и отобрали ключи: под Киевом нагло похитили авто

В поселке Калиновка Броварского района Киевской области четверо молодых людей нагло похитили автомобиль, избив владельца и отобрав у него ключи.

Пострадавший сразу обратился на линию "102", написала пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители ввели на территории региона план "Перехват", а затем задержали трех нападающих в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под Киевом нагло похитили авто Полиция Киевской области

На угнанном авто подозреваемые ехали в село Княжичи. Транспортное средство изъяли и направили на штраф-площадку. Также у нападающих изъяли авто BMW и микроавтобус, на котором они прибыли на место преступления.

Молодым людям сообщили о подозрении. Четвертого злоумышленника еще не задержали.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В поселке Калиновка Броварского района Киевской области четверо молодых людей нагло похитили автомобиль Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный сотрудник СТО угнал авто клиента и разбил его во время бегства от полицейских. ДТП произошло ночью 17 сентября на Амурской площади в Голосеевском районе.

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