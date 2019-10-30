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30 октября • обновлено в 20:42
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/ Криминал

Избили из-за льготного проезда: стали известны новые подробности скандала со студентом-инвалидом в Киеве

1.3т Читать материал на украинском

Нападавшие, которые зверски избили студента-инвалида в киевской маршрутке, так и не понесли ответственности.

Об этом OBOZREVATEL рассказал сам пострадавший Артем Коток. Скандал произошел в октябре прошлого года, когда 17-летний Артем попытался проехать в маршрутке, предъявив удостоверение льготника.

Артем Коток

Артем Коток

По словам молодого человека, сотрудника фирмы-перевозчика ЧП "А. Т. Н.", который его избивал, просто перевели на другой маршрут. Представитель перевозчика на связь с ним не выходил. Уголовное производство, открытое по ст. 125 ч. 1 УК (нанесение легких телесных повреждений), не расследуется.

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Уголовное производство открыто по ст. "нанесение легких телесных повреждений"

Уголовное производство открыто по ст. "нанесение легких телесных повреждений"

"Следователь на все отвечает, что он не имеет права: допрашивать нападавшего, требовать от него удостоверение личности, назначать повторную судмедэкспертизу по побоям, требовать дачу показаний от свидетелей. Все, что он мне может ответить, это чтобы я писал ходатайства. А их я написал уже немало", – рассказал Артем.

По словам Артема, его избивал этот мужчина

По словам Артема, его избивал этот мужчина

Артем говорит, что ранее следователь сообщал, что у него есть видео с камеры наблюдения. Но сейчас утверждает, что видео у него нет и не было.

"Думаю, или следователь куплен, или его начальство. Я писал ходатайство на замену следователя, но его не заменили", – отметил Артем.

В результате нападения парень получил сотрясение головного мозга и травму пальца на руке, который до сих пор не разгибается и потерял чувствительность.

Добавим, что в ходе побоища студенту разбили телефон Samsung стоимостью 34 тыс. грн, которым он снимал своего обидчика. При этом следователь, как утверждает пострадавший студент, почему-то отказался открывать производство по ст. 194 УК (уничтожение или повреждение имущества).

Все, что осталось от телефона

Все, что осталось от телефона

Место происшествия

Место происшествия

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области неизвестный напал на 7-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Ребенка спасла соседка, которая выбежала на шум.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
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