Избили и затолкали в авто: в Киеве произошло жуткое ЧП с парнем

В Днепровском районе Киева четверо неизвестных избили парня, затолкали его в авто и увезли. Полиция ввела в столице план "Перехват".
Инцидент произошел 18 ноября, на улице Попудренко, 18. В полицию обратились свидетели случившегося, сообщает Информатор.
Теперь правоохранители ищут автомобиль, на котором увезли избитого. Предварительно, это BMW 530 темного цвета с номерами литовской регистрации.
В Киеве ищут похитителей парня
Трибун
Сообщается, что автомобиль направился в сторону станции "Черниговская". Нападавших было четверо, и все они — молодые парни, на вид около 20 лет.
Как писал OBOZREVATEL, в районе улицы Лукьяновская в Киеве пропал ребенок 2008 года рождения с короткой стрижкой, одетый в синюю куртку и темные штаны.
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