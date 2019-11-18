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18 ноября • обновлено в 17:13
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Избили и затолкали в авто: в Киеве произошло жуткое ЧП с парнем

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В Днепровском районе Киева четверо неизвестных избили парня, затолкали его в авто и увезли. Полиция ввела в столице план "Перехват".

Инцидент произошел 18 ноября, на улице Попудренко, 18. В полицию обратились свидетели случившегося, сообщает Информатор.

Теперь правоохранители ищут автомобиль, на котором увезли избитого. Предварительно, это BMW 530 темного цвета с номерами литовской регистрации.

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Сообщается, что автомобиль направился в сторону станции "Черниговская". Нападавших было четверо, и все они — молодые парни, на вид около 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в районе улицы Лукьяновская в Киеве пропал ребенок 2008 года рождения с короткой стрижкой, одетый в синюю куртку и темные штаны.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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