Забили насмерть: в Киеве в Гидропарке произошло нападение

В больнице Киева скончался мужчина, которого неизвестные жестоко избили на территории Гидропарка.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло еще 9 июля. В больницу скорой медицинской помощи в состоянии комы доставили пациента в возрасте 40-45 лет. У мужчины был перелом затылочной кости.
Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь пострадавшего, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью и 13-го ночью он скончался.
Территория Гидропарка
kievtoyou.com
Информации о его личности нет. Также источник уточнил, что полученная травма носит насильственный характер.
"Вероятно, его кто-то ударил по голове", – отметил инсайдер.
Как известно, Гидропарк – одно из самых популярных мест отдыха в Киеве. Здесь расположены пляжи, игровые площадки, кафе и рестораны.
Гидропарк
Google. Maps
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве психически больной мужчина убил ножом свою бывшую супругу, которая пришла к нему поговорить. С места происшествия преступник скрылся.
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