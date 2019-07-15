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Забили насмерть: в Киеве в Гидропарке произошло нападение

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В больнице Киева скончался мужчина, которого неизвестные жестоко избили на территории Гидропарка.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло еще 9 июля. В больницу скорой медицинской помощи в состоянии комы доставили пациента в возрасте 40-45 лет. У мужчины был перелом затылочной кости.

Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь пострадавшего, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью и 13-го ночью он скончался.

Территория Гидропарка

Территория Гидропарка

kievtoyou.com

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Информации о его личности нет. Также источник уточнил, что полученная травма носит насильственный характер.

"Вероятно, его кто-то ударил по голове", – отметил инсайдер.

Как известно, Гидропарк – одно из самых популярных мест отдыха в Киеве. Здесь расположены пляжи, игровые площадки, кафе и рестораны.

Гидропарк

Гидропарк

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве психически больной мужчина убил ножом свою бывшую супругу, которая пришла к нему поговорить. С места происшествия преступник скрылся.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Гидропарк убийство криминал
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