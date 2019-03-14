Избил жену и соседку, выбросил пса из окна: в Киеве экс-глава известной ассоциации устроил дебош

Экс-директор "Ассоциации наружной рекламы Киева" Максим Чаленко избил свою жену и на глазах у детей выбросил собаку из окна 12 этажа.

По словам его супруги, Чаленко вернулся домой 13 марта очень пьяным и сразу принялся ее избивать, сообщили в Telegram "Киев Оперативный". До этого мужчина напал на свою соседку за парковку автомобиля "на его месте".

"Когда женщина (жена. ‒ Ред.) отбивалась от пьяного агрессора ‒ поцарапала ему нос, что еще больше разозлило пьяницу. Тогда "глава семейства" на глазах у детей выбросил из окна пса, который почти сразу умер", ‒ сообщили детали в соцсети.

Максим Чаленко Telegram "Киев Оперативный"

Также Чаленко обвинили в неоднократных угрозах своими связями правоохранителям. Его жена утверждает, что несколько раз обращалась в Оболонский полицейский райотдел отдел из-за семейного насилия, но это якобы не дало результатов.

Чаленко был отстранен от должности весной 2018 из-за подозрений в попытке дачи взятки главе управления рекламы КГГА, пишут "Українські новини". С тех пор ведется досудебное следствие.

Максим Чаленко Українські новини

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 актер киевского "Театра на Липках" и звезда популярного сериала Вячеслав Кошелев избил свою жену Елену Савченко, чем похвастал на своей странице в соцсети.

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