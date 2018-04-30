Избиение Найема в Киеве: появились фото и имена задержанных

Правоохранители показали фотографии задержанных, которые в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Соответствующие снимки опубликованы в Facebook советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

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Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

"С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия. Проверяется их причастность и к другим возможным правонарушениям", - сказано в сообщении.

Напомним, нападавшим удалось скрыться, но полиция задержала их после введенного плана-перехвата.

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