Избиение Балуха в Киеве: стало известно о его самочувствии
Бывший пленник Кремля Владимир Балух до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии после жестокого избиения в Киеве.
Об этом сообщила на личной странице в Facebook народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, делать хоть какие-то прогнозы медики смогут только после 7 и 10 суток наблюдения за пострадавшим. 14 сентября как раз проходит семь дней с момента нападения на патриота.
"От лечащих врачей Владимира Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", – написала политик.
Напомним, Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Это случилось как раз в годовщину освобождения мужчины из российского плена. Патриота госпитализировали в тяжелом состоянии: у него была сложная черепно-мозговая травма, а также перелом руки и ключицы. Мужчине провели операцию на голове и подключили к аппарату ИВЛ.
В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Он также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
Со своей стороны украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал, что Балуха были вынуждены ввести в медикаментозный сон.