Избиение Балуха в Киеве: стало известно о его самочувствии

Бывший пленник Кремля Владимир Балух до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии после жестокого избиения в Киеве.

Об этом сообщила на личной странице в Facebook народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, делать хоть какие-то прогнозы медики смогут только после 7 и 10 суток наблюдения за пострадавшим. 14 сентября как раз проходит семь дней с момента нападения на патриота.

"От лечащих врачей Владимира Балуха: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое", – написала политик.

Напомним, Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Это случилось как раз в годовщину освобождения мужчины из российского плена. Патриота госпитализировали в тяжелом состоянии: у него была сложная черепно-мозговая травма, а также перелом руки и ключицы. Мужчине провели операцию на голове и подключили к аппарату ИВЛ.

В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.

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