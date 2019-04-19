Из-за подкупа избирателей: на Киевщине объявили о подозрении мэру города

Мэру Василькова (Киевская область) Владимиру Сабадашу объявили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей.

19 апреля у него начались обыски, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе расследования было установлено присвоение документов.

Отмечается, что в растрате государственных средств также подозреваются другие должностные лица городского совета Василькова.

Владимир Сабадаш Facebook Владимир Сабадаш

"В январе-феврале они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрыли официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", – сообщили правоохранители.

Сабадашу объявили о подозрении сразу в 3 статьях. Это организация и руководство преступлением, присвоение или растрата имущества и незаконное завладение паспортом или другим документом.

Васильківському міському голові В.Сабадашу повідомлено про підозру за ст.27, 191, 357 КК України – підкуп виборців та розтрату державних коштів. Логічний фінал протизаконних дій має стати превенцією для усіх посадових осіб. Україна гідна чесних виборів! https://t.co/U7TFqS3JQk — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале правоохранители провели в регионах Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

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