Из "Правого сектора": появились данные о хозяине взорвавшегося в Киеве авто

Хозяином автомобиля, который взорвался в Святошинском районе Киева, является активист Евромайдана и член "Правого сектора".
Об этом рассказал дядя одной из девочек, которая пострадала во время взрыва, сообщает "Информатор".
"Кто-то говорит, что он АТОшник, начинал с Майдана. Он нормальный, адекватный, у него двое детей. Из "Правого сектора", - отметил он.
Мужчина допустил также, что это могла быть попытка покушения на владельца авто.
"Но это все слухи", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14 июля в Киеве на ул. Чернобыльской взорвалась припаркованная "Волга", которая простояла во дворе несколько лет.
В результате пострадали четверо детей, двое из которых получили тяжелые травмы.