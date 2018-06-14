Из "Правого сектора": появились данные о хозяине взорвавшегося в Киеве авто

Хозяином автомобиля, который взорвался в Святошинском районе Киева, является активист Евромайдана и член "Правого сектора".

Об этом рассказал дядя одной из девочек, которая пострадала во время взрыва, сообщает "Информатор".

"Кто-то говорит, что он АТОшник, начинал с Майдана. Он нормальный, адекватный, у него двое детей. Из "Правого сектора", - отметил он.

Мужчина допустил также, что это могла быть попытка покушения на владельца авто.

"Но это все слухи", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 14 июля в Киеве на ул. Чернобыльской взорвалась припаркованная "Волга", которая простояла во дворе несколько лет.

В результате пострадали четверо детей, двое из которых получили тяжелые травмы.