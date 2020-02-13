В сети появилась новая версия истории о том, как на улице Институтской в Киеве девушка выбрасывала из окна квартиры вещи. Согласно ей, главная героиня – якобы психически нездоровая, а выброшенные вещи – не бывшего парня, а арендодателя.

Такую версию написал киевлянин, знакомый собственника квартиры Семен Широчин на своей странице в Facebook. Он также обвинил журналистку и жительницу города Екатерину Зиновиеву, которая написала пост о том, что таким образом девушка отомстила своему бывшему парню, в публикации непроверенной информации.

"История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает. В ней сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психбольницу", – отметил он.

История о "мести бывшему парню" в Киеве получила неожиданный поворот

По словам мужчины, девушка также выбросила из окна и свои вещи, а еще обмазала фекалиями стены подъезда.

В то же время автор поста о мести бывшему парню Зиновиева позже добавила, что не могла знать, говорила ли девушка полицейским правду после инцидента.

"Свой урок я из этого вынесла. Я не могла знать, что девушка говорит полиции неправду. И я только цитировала ее. Впрочем, выпустила из виду то, что все могло быть иначе, чем выглядело и озвучивалось", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась необычная история о том, как в Киеве, на улице Институтской, девушка выбрасывала из окна дома вещи якобы своего парня, который бросил ее накануне.

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