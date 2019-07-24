"Испугался полиции": в Киеве произошло кровавое ЧП. Фото и видео 18+

Во вторник, 23 июля, около 15:30 на Борщаговке в Киеве мужчина вскрыл себе вены и выпрыгнул из окна технического этажа девятиэтажного жилого дома на улице Зодчих, 46: он испугался приезда полицейских.

Об этом написал Информатор, побывав на месте происшествия. Погибший написал кровью записку с именем своей гражданской жены Лауры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам отца беременной сожительницы погибшего, за мужчиной якобы бежали полицейские и загнали его на крышу дома, в котором он проживал: после этого один из правоохранителей намеренно столкнул его с крыши. Сами же полицейские полностью отрицают эту версию, написало издание.

Тело погибшего Информатор

При этом начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев сообщил, что правоохранители и правда приходили к погибшему, поскольку у них было подозрение, что тот совершил кражу. Дверь открыла его сожительница, которая соврала, якобы ее гражданский муж пошел в магазин.

Чернышев добавил, что правоохранители решили подняться и проверить крышу и чердак здания, но обнаружили, что двери, ведущие туда, закрыты.

"В свою очередь беглец пробрался на технический этаж здания, где вскрыл себе вены на одной руке и написал на клочке бумаги кровью записку своей гражданской жене. Он нарисовал "сердечко" и имя возлюбленной — Лаура. После чего выпрыгнул из окна", — написало издание.

По информации журналиста, мужчина еще некое время был жив, но медикам не удалось его спасти.

Как отметил Сергей Чернышев, у погибшего уже был условный срок за кражу и он, опасаясь вполне реального срока, мог решить покончить с собой. И погибший, и его беременная гражданская жена были наркозависимыми, добавил автор материала.

Место происшествия Информатор

Полиция Информатор

Дом Информатор

Сергей Чернышев Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 июля, в Киеве на крыше Владимирского рынка мужчина подрался с полицейским, который приехал его утихомирить. Неизвестный лазил по крыше рынка, из-за чего очевидцы вызвали правоохранителей. Он отказался сдаться полиции и попытался сбросить одного из копов вниз.

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