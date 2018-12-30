Искали неделю: в Киеве нашли мертвой пропавшую девушку

В Киеве нашли убитой ранее пропавшую девушку, поиски которой продолжались с 24 декабря.

Об этом рассказал на своей странице администратор Facebook-группы dtp.kiev.ua Влад Антонов, уточнив, что тела 31-летней Татьяны Романенко и ее парня находились в одной из столичных квартир

"Пропавшая ранее девушка Татьяна 1987 г.р. найдена убитой, на квартире, также рядом обнаружен труп ее парня. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Не будем комментировать произошедшее СМИ, тайна следствия", – написал Aнтoнoв.

Девушка работала в частной строительной компании по улице Медовая, 5 в Соломенском районе Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве женщина утопила собственных детей в ванной, после чего ее признали психически больной и поместили на лечение в клинику.