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"Пусть земля горит под ногами": в Киеве появилась банда опасных грабителей

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В Киеве орудует банда грабителей, которые срывают с жертв украшения.

6 июня они обокрали женщину в Днепровском районе столицы, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Злоумышленники в составе банды из 7 человек сорвали с шеи женщины золотую цепочку и скрылись под прикрытием подельников. Пусть у них горит земля под ногами", ― написали в группе.

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На видео с камер наблюдения видно, как группировка постепенно приближается к жертве. Злоумышленники действуют по определенной схеме: один подает сигнал к нападению, несколько занимают позицию "прикрытия", еще один показывает рукой направление, куда бежать.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили деятельность преступной группировки, которая воровала деньги с банковских карт.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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