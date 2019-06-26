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"Имел удостоверение УБД!" В Киеве задержан основной спонсор террористов "ЛНР"

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В Киеве задержали замдиректора и сына владельца алкогольного предприятия "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитрия Держака, который является одним из основных спонсоров "ЛНР".

Он проживал в столице Украины и пользовался удостоверением участника боевых действий, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Установлено, что Держак, периодически проживающий и в столице, и в оккупированном Луганске, регулярно платил налог от деятельности своего предприятия в "бюджет" террористов "ЛНР", добавила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Во время обысков у подозреваемого изъяли "удостоверение участника боевых действий ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий".

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Документы террористов

Facebook Лариса Сарган

Документы Держака

Документы Держака

Facebook Лариса Сарган

Мужчине готовятся объявить подозрение в финансировании терроризма и арестовать его без права на залог. Максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запрет на определенные должности.

"Но есть в этом деле еще один непростой вопрос – не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после решения Конституционного суда, который по представлению Надежды Савченко (нардеп. – Ред.) постановил, что арест по статьям за терроризм не является обязательной мерой пресечения!", – отметил Луценко.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористов "ДНР". Ее организовала группа переселенцев с временно оккупированных территорий.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Основной спонсор? А сколько налогов он интересно платил, что на всю ЛНР хватало?.... Д. Б.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чечеткин Иван, Шо ни Иван - то дурак! Шо ни Кацaп - то падлюка! Шо тебе "интересно", животное паРРашное?
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