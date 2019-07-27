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Идут массовые обыски: в Киевской области началась спецоперация по задержанию ОПГ

8.2т Читать материал на украинском

В Белой Церкви Киевской области утром 27 июля началась спецоперация по задержанию членов преступной организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель главного управления Национальной полиции области Андрей Небытов. По его словам, полиция одновременно проводит 50 обысков.

"Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", – написал он.

В Белой Церкви проходит спецоперация

В Белой Церкви проходит спецоперация

Правоохранители также обратились к жителям Белой Церкви с просьбой с пониманием относиться к ограничительным мерам.

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