''Идем со мной, вы будете довольны'': в Киеве педофил попал на фото

В Киеве задержали педофила, который делал неоднозначные предложения детям на улице.

Мама одного из мальчиков Марина Яновская рассказала об этом на своей странице в Facebook. Она также опубликовала фото, на которых видно лицо преступника.

По словам матери, два двоюродных брата Даниил и Святослав днем пошли в магазин, а на обратном пути к ним подошел мужчина и спросил: "Поздравили ли вас, дети, с праздниками уже?"

Педофил, который приставал к мальчикам Facebook Марины Яновской

Один из мальчиков показал, что ему подарили, на что педофил предложил детям пойти с ним: "Это не подарок, и идемте со мной, я вам куплю лучшие подарки, вы будете довольны и рады". Тогда один из ребят ответил отказом на предложение, а другой попросил его подождать и пошел домой.

"Эту ситуацию мне рассказал ребенок, папа быстро оделся, взял с собой Святослава, и тот ему показал это чмо (извините, по-другому я его не могу назвать)", — написала разгневанная мать.

В итоге, семья вызвала наряд полиции, который и задержал педофила. Заявление на преступника написано.

Педофил в машине полиции Facebook Марины Яновской

По словам Яновской, она смогла сделать фото мужчины, хотя тот отказывался фотографироваться и отворачивался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина напал на пятиклассницу и силой пытался ее увести за гаражи. Девочку спасла учительница, которая в это время выгуливала собаку и услышала крики.