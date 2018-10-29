''Хотели устроить самосуд'': в Киеве пьяный водитель вылетел на тротуар с пешеходами

В Киеве вечером 27 октября пьяный водитель врезался в дерево и вылетел на тротуар, чудом не зацепив пешеходов. По предварительной информации, во время задержания полицией в его авто нашли шприцы и пистолет.

Инцидент произошел в Соломенском районе, на ул. Кудряшова, 7. Очевидцы происшествия пытались наброситься на нарушителя и даже ударили его по голове, однако полицейские спасли его от "разборок" с толпой, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Он (водитель. — Ред.) не успел снять номера, сразу подбежало много свидетелей. Они хотели произвести самосуд над водителем, но прибыли копы", — пояснили в соцсети.

Сам автомобилист серьезных травм не получил, однако пострадала его машина: повреждено заднее стекло, а также от удара об ствол дерева полностью разбита передняя часть авто.

Тест на драгере показал 2.31 промилле алкоголя в крови. Во время задержания водитель пытался убедить полицию, что ему плохо и он нуждается в госпитализации, однако врачи скорой помощи не обнаружили у него повреждений.

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября в Запорожье пьяный водитель пытался сбежать от задержавших его активистов.