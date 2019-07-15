Хотел умереть: в Киеве избили и ограбили туриста из Ирландии

В Киеве турист из Ирландии три недели жил на улицах и просил еду у прохожих после того, как его ограбили на железнодорожном вокзале.

За это время его несколько раз избивали, отказали в помощи в консульстве родной страны и выгнали из больницы, пишет "Информатор".

43-летний Барри Кеннеди приехал в Киев в путешествие, а отсюда планировал поехать в Одессу. На Центральном ж/д вокзале с ним познакомилась женщина, которая украла у него все деньги, телефон и документы.

Кеннеди обращался в полицию, но там помощи ему не предоставили. В консульстве Ирландии вернуть мужчину домой тоже отказались, и турист был вынужден скитаться по городу без возможности связаться с семьей.

"За три недели бродяжничества иностранца несколько раз сильно избили. Он обращался в больницы, но оттуда его буквально выгоняли, требуя денег, которых у него попросту не было. Он признался, что от отчаяния, безысходности и постоянных отказов в помощи, он хотел просто напиться и умереть", – пересказали беседу с пострадавшим журналисты.

Турист из Ирландии Информатор

13 июля, находясь в Мариинском парке, он на английском попросил помощи у двух прохожих девушек. Они знали иностранный язык и согласились ему помочь, купили еды и вызвали полицию.

Мужчину госпитализировали в больницу, где диагностировали различные травмы, его состояние оценили как средней тяжести. Журналистам удалось связаться с сестрой Кеннеди, которая займется восстановлением документов и поможет туристу вернуться домой.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве банда посреди улицы ограбила беременную женщину. Они вытащили у нее из сумки зарядное устройство.

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