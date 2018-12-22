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/Криминал

''Хотел тусить!'' В Киеве водитель на авто влетел в ночной клуб

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В Киеве пьяный водитель въехал автомобилем в здание ночного клуба, чем едва не травмировал троих людей.

Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, авария произошла в центре Киева, рядом с заведением Heaven.

"Так сильно хотел тусить, что решил не тратить время на парковку, а прямиком заехать в середину. Его не смущало, что он чуть не сбил сразу троих, потому что "в дрова готовый", — уточнили в соцсети.

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Сообщается также, что водитель отказался проходить тест на драгере, однако у него были явно выраженные признаки опьянения.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в центре Киева водитель микроавтобуса Volkswagen влетел в припаркованную легковушку с беременной женщиной, а после — протаранил ступеньки зоомагазина. Авария чудом обошлась без пострадавших.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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