Хотел отомстить за отца: устроившего в Киеве стрельбу мужчину "повязали". Фото

В Киеве мужчина решил отомстить за обвинение своего отца в краже мангала и выстрелил в обидчика из огнестрельного оружия.

ЧП случилось на улице Павла Тычины. Злоумышленника задержали через несколько часов после происшествия, им оказался 35-летний киевлянин. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем убежал", - говорится в сообщении.

Устроившего в Киеве стрельбу мужчину "повязали" Пресс-служба ГУНП в Киеве

Потерпевшего госпитализировала бригада врачей скорой помощи с огнестрельным ранением. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Устроившего в Киеве стрельбу мужчину "повязали" Пресс-служба ГУНП в Киеве

Устроившего в Киеве стрельбу мужчину "повязали" Пресс-служба ГУНП в Киеве

Ранее OBOZREVATEL писал, что утром 25 декабря в Киеве произошел пожар в мини-саунах в районе Южного моста. По предварительной информации, в них остались заблокированными люди.

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