Хотел изнасиловать: в общежитии КПИ с ножом напали на девушку

В общежитии Киевского политехнического института №10 с ножом напали на девушку.

Как пишет "Киев оперативный" в Facebook, инцидент произошел в среду, 17 июня.

"Молодой человек зашел в общежитие КПИ №10 и ворвался к девушке в комнату. Там он приставил к ее горлу нож. Говорят, что хотел её изнасиловать", – сказано в сообщении.

Очевидцы успели вызвать полицию, которая оперативно прибыла на место ЧП и задержала парня. Подробности выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, накануне прокуратура завершила расследование убийства двух девушек в Киеве на Подоле в начале января. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.