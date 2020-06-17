Хотел изнасиловать: в общежитии КПИ с ножом напали на девушку

Кирилл Лютый Криминал 00:22, 18.06.2020 Обновлено: 00:36, 18.06.2020

В общежитии Киевского политехнического института №10 с ножом напали на девушку.

Как пишет "Киев оперативный" в Facebook, инцидент произошел в среду, 17 июня.

"Молодой человек зашел в общежитие КПИ №10 и ворвался к девушке в комнату. Там он приставил к ее горлу нож. Говорят, что хотел её изнасиловать", – сказано в сообщении.

Очевидцы успели вызвать полицию, которая оперативно прибыла на место ЧП и задержала парня. Подробности выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, накануне прокуратура завершила расследование убийства двух девушек в Киеве на Подоле в начале января. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Ермак заявил о "грандиозных планах" Зеленского и втором сроке президентства

Учите украинский или валите в Дон Мак

Полковник пошел на повышение: новые детали секс-скандала в ВСУ

Зеленский поручил повысить медикам зарплаты: когда и на сколько

Против Медведчука и ОПЗЖ открыли дело по госизмене за визит к Путину