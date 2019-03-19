''Ходят толпой сзади'': в центре Киева сняли на видео наглую схему воровства

В сети распространили видео популярной схемы воровства на улицах Киева, во время которой злоумышленники буквально охотятся за прохожими и пытаются вытащить ценные вещи из сумки.

На записи, обнародованной в группе "Киев Оперативный", видно, как группа воров шла по пятам у прохожего, которого они собирались обворовать. Уберечься от кражи ему удалось только при помощи бдительных очевидцев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Предупрежден ‒ значит вооружен. Так один из наших постоянных читателей в центре Киева спас кошелек от воришек. Ничего сложного, главное ‒ желание", ‒ подписали видео в группе.

Воры охотятся на прохожих в Киеве Скриншот "Киев Оперативный"

После того, как очевидец заметил попытку воровства и начал кричать об этом, злоумышленники отстали от своего объекта, но начали показывать неприличные жесты.

В комментариях к посту другие пользователи отметили, что тоже были свидетелями аналогичных схем. Группа воров из нескольких человек преследует прохожего и ворует вещи, как только он теряет бдительность.

"Они толпой сзади ходят, и еще пару человек спереди, как бы создавая ощущение толкучки", ‒ прокомментировала Таня Терещенко, которая едва не стала пострадавшей от воровства.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве сняли на видео момент кражи кошелька группой воров у прохожей. Карманников на Майдане Незалежности задержали с поличным активисты общественной организации Муниципальная охрана Киева.

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