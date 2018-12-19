Ходят по квартирам: в Киеве раскрыли новый вид мошенничества. Фото

В Киеве в микрорайоне Теремки-2 двое неизвестных пытались проникнуть в квартиры под предлогом бесплатной установки окон.

Фотографии их лиц, запечатленные на камерах видеонаблюдения, обнародовали в Telegram "Киев Оперативный". По словам очевидцев, мужчины орудовали в многоэтажках на ул. Смолича.

Telegram "Киев Оперативный"

"Пытались под любым предлогом проникнуть в квартиру. Один из них говорит, что проводит соцопрос. Другой говорит, что в квартире проживает льготник, и предлагает бесплатно поставить металлопластиковые окна и так далее", — поделились в соцсети.

Telegram "Киев Оперативный"

Улица Смолича на карте

Как писал OBOZREVATEL, мошенники часто проникают в квартиры украинцев под предлогом "бесплатных" услуг, которые якобы финансирует государство. В марте 2018 в Киеве раскрыли масштабную аферу со счетчиками воды, от которой пострадало большое количество людей.

Злоумышленники, представляясь работниками "Киевводоканала", предлагали за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет.

Кроме этого, в декабре этого года украинцев начали "дурить" победой в лотерее и призом в несколько сотен тысяч гривен. А чтобы забрать деньги, нужно пройти небольшую регистрацию по телефону.

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