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/Криминал

Ходили по домам и просили есть: под Киевом иностранцев ''взяли в плен''

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Под Киевом, в пгт Глеваха, мужчина незаконно удерживал 28 нелегалов из Вьетнама. О них стало известно после того, как мигранты начали ходить по домам местных жителей и просить есть.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, всех иностранцев доставили в райотдел, где оказали им помощь и покормили.

"Среди ночи на спецлинию полиции Киевщины начали звонить жители пгт Глеваха. Люди рассказали, что по поселку ходят иностранцы и просят поесть", — пояснили правоохранители.

Ходили по домам и просили есть: под Киевом иностранцев ''взяли в плен''

ГУ Национальной полиции в Киевской области

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В пресс-службе отметили, что мужчину, который незаконно удерживал мигрантов, удалось задержать.

Ходили по домам и просили есть: под Киевом иностранцев ''взяли в плен''

ГУ Национальной полиции в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Греции задержали украинскую яхту, на борту которой находилось 57 нелегальных мигрантов. Весь экипаж судна состоял из украинцев.

Место
Украина
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