|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Хищение земли под Киевом полковником СБУ: суд принял неожиданное решение

3.2тЧитать материал на украинском

Подозреваемого в незаконной приватизации государственных земель в Киеве полковника СБУ взяли на поруки.

22 марта за него поручились коллеги, начальник управления Департамента контрразведки и начальник контрразведки СБУ Алексей Петров, говорится в расследовании "Слідство.info".

Подозрение полковнику СБУ и его предполагаемому сообщнику, руководителю Национальной аграрной академии наук (НААН) Украины Василию Петриченко, объявили 14 марта.

После решения суда о поручительстве, сотрудник спецслужбы обязан прибывать к правоохранителям по каждому их требованию и уведомлять о смене места работы или жительства.

Новости
Хищения в ''Укроборонпроме'': экс-министру обороны объявили о подозрении

Кроме этого, он не может покидать пределы Киева. Это постановление действует до 13 мая 2019. Следствие также выяснило роль сотрудника спецслужбы в схеме. С 2013 года полковник СБУ являлся советником президии НААН на общественных началах. На эту должность его назначил Петриченко.

"В 2013 году Петриченко и полковник СБУ разработали план передачи ценной земли НААН у Гатном Киевской области из госсобственности в частную", – уточнили журналисты данные САП.

Под Киевом незаконно приватизировали землю

Под Киевом незаконно приватизировали землю

Скриншот

В результате махинаций были приватизированы более 15 гектаров земли. Сам полковник пытался завладеть 6 участками стоимость в 1,5 миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL, чиновники и сотрудник СБУ подозреваются в разворовывании 15 гектаров земли и нанесении ущерба государству на 44 миллиона гривен. Фигурантами дела стали экс-президент Национальной академии аграрных наук, вице-президент НААН, три сотрудника Института земледельчества НААН, экс-начальник управления государственного земельного кадастра ГУ Госземагентства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
4
Смешно
2
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лелека Лариса
Лелека Лариса
Когда закончится этот беспредел? Когда мошенник и вор будет в тюрьме??? конфисковать все к чертовой матери а их в тюрьму на лет10 тогда может будет порядок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валевич Борис
Валевич Борис
....... а завтра ему еще и орден дадут ....... за то что так ловко всех одурачил. А потом удивляются почему клоун первый претендент на президентское кресло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
🤣🤣🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения