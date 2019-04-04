Хищение земли под Киевом полковником СБУ: суд принял неожиданное решение

Подозреваемого в незаконной приватизации государственных земель в Киеве полковника СБУ взяли на поруки.

22 марта за него поручились коллеги, начальник управления Департамента контрразведки и начальник контрразведки СБУ Алексей Петров, говорится в расследовании "Слідство.info".

Подозрение полковнику СБУ и его предполагаемому сообщнику, руководителю Национальной аграрной академии наук (НААН) Украины Василию Петриченко, объявили 14 марта.

После решения суда о поручительстве, сотрудник спецслужбы обязан прибывать к правоохранителям по каждому их требованию и уведомлять о смене места работы или жительства.

Кроме этого, он не может покидать пределы Киева. Это постановление действует до 13 мая 2019. Следствие также выяснило роль сотрудника спецслужбы в схеме. С 2013 года полковник СБУ являлся советником президии НААН на общественных началах. На эту должность его назначил Петриченко.

"В 2013 году Петриченко и полковник СБУ разработали план передачи ценной земли НААН у Гатном Киевской области из госсобственности в частную", – уточнили журналисты данные САП.

Под Киевом незаконно приватизировали землю Скриншот

В результате махинаций были приватизированы более 15 гектаров земли. Сам полковник пытался завладеть 6 участками стоимость в 1,5 миллиона гривен.

Как писал OBOZREVATEL, чиновники и сотрудник СБУ подозреваются в разворовывании 15 гектаров земли и нанесении ущерба государству на 44 миллиона гривен. Фигурантами дела стали экс-президент Национальной академии аграрных наук, вице-президент НААН, три сотрудника Института земледельчества НААН, экс-начальник управления государственного земельного кадастра ГУ Госземагентства.

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