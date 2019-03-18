Гулял с окровавленными ножами: в Киеве задержали вероятного убийцу

В Святошинском районе Киева 18 марта патрульные остановили мужчину с двумя окровавленными ножами. Он признался, что совершил убийство, но не смог объяснить, где это произошло.
Правоохранители заметили его на ул. Симиренко и решили проверить его место жительства. Именно там и был найден убитый, пишет "Информатор".
"Прибыв на адрес, в парадном между 5 и 6 этажами дома на улице Булгакова правоохранители нашли окровавленное тело мужчины без признаков жизни. Он лежал на лестничном пролете", ‒ уточнили в СМИ.
Место убийства и задержания
Google-карты
По словам полиции, мужчина находился в адекватном состоянии, хоть и не мог объяснить обстоятельства преступления.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Лукьяновская" 1 февраля обнаружили труп мужчины с окровавленной грудью. Тело лежало посреди улицы.
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