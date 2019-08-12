Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Грязь, воровство и наливайки: появилось видео "адского гадюшника" на ж/д вокзале Киева

1.9т Читать материал на украинском

Железнодорожный вокзал Киева полон мусора, грязи, воров, игровых автоматов, а также нелегальных наливайок.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. Он отметил, что вместе с работниками "Муниципальной варты" прошелся по вокзалу и его окрестностям. Журналист выложил соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мрачное зрелище. Ворота столицы представляют из себя гниющую рану на теле города. Воровство, асоциальные личности, нелегальные наливайки, игровые автоматы, грязь, мусор – вот что встречает гостей Киева, когда они выходят из поезда", – написал Казанский.

Человек на вокзале

Человек на вокзале

Скриншот

По его словам, пребывание на вокзале не только неприятно, но и опасно, ведь уже много лет там открыто орудует этническая преступная группировка, которая промышляет карманными кражами.

"Воры не прячутся и буквально живут на вокзале, их давно знают в лицо все сотрудники полиции, но ситуация не меняется годами, несмотря на репортажи журналистов. Преступников периодически задерживают, но затем отпускают", – отметил журналист.

Он добавил, что украденное зачастую пропивают или проигрывают в игровых автоматах. Но, подчеркнул Казанский, ни городские власти, ни полиция не замечают "этой заразы".

Новости
"Помогите на билет!" В Киеве рассекретили мошенницу

Также, по словам журналиста, еще хуже ситуация с нелегальными наливайками.

"На конечной 18-го трамвая стоят сразу два омерзительных, полусгнивших МАФа, в которых годами открыто продают паленый алкоголь. И вместо того, чтобы попросту их снести, полиция из года в год имитирует активную борьбу с этой торговлей", – написал он.

Казанский подчеркнул, что то, что продают в этих наливайках, "сложно даже назвать водкой".

"Это какое-то вонючее пойло, которое привозят в пакетах, емкостью по 10 литров. Пить такое попросту опасно для здоровья. Клиенты, употребившие эту отраву, валяются на земле прямо возле этих "заведений" в моче и блевотине", – добавил журналист.

По его словам, чтобы навести порядок на вокзале, все это нужно снести бульдозером и провести масштабную реконструкцию прилегающего микрорайона.

"Адский гадюшник вокруг ж/д явно не соответствует статусу европейской столицы", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Украина так сильно полюбила 90-е, что уже 3 десяток лет в них живет. Остальной мир шагнул далеко вперед,вам его уже не догнать. Украина - страна третьего мира
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
рагулье,вылезшее из навоза своих свинарников в 2013,заполонило некогда красивые,спокойные,уютные города украины....заср.али все....и загнать их обратно уже не удастся...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...