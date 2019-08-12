Грязь, воровство и наливайки: появилось видео "адского гадюшника" на ж/д вокзале Киева

Железнодорожный вокзал Киева полон мусора, грязи, воров, игровых автоматов, а также нелегальных наливайок.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook. Он отметил, что вместе с работниками "Муниципальной варты" прошелся по вокзалу и его окрестностям. Журналист выложил соответственное видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мрачное зрелище. Ворота столицы представляют из себя гниющую рану на теле города. Воровство, асоциальные личности, нелегальные наливайки, игровые автоматы, грязь, мусор – вот что встречает гостей Киева, когда они выходят из поезда", – написал Казанский.

Человек на вокзале Скриншот

По его словам, пребывание на вокзале не только неприятно, но и опасно, ведь уже много лет там открыто орудует этническая преступная группировка, которая промышляет карманными кражами.

"Воры не прячутся и буквально живут на вокзале, их давно знают в лицо все сотрудники полиции, но ситуация не меняется годами, несмотря на репортажи журналистов. Преступников периодически задерживают, но затем отпускают", – отметил журналист.

Он добавил, что украденное зачастую пропивают или проигрывают в игровых автоматах. Но, подчеркнул Казанский, ни городские власти, ни полиция не замечают "этой заразы".

Также, по словам журналиста, еще хуже ситуация с нелегальными наливайками.

"На конечной 18-го трамвая стоят сразу два омерзительных, полусгнивших МАФа, в которых годами открыто продают паленый алкоголь. И вместо того, чтобы попросту их снести, полиция из года в год имитирует активную борьбу с этой торговлей", – написал он.

Казанский подчеркнул, что то, что продают в этих наливайках, "сложно даже назвать водкой".

"Это какое-то вонючее пойло, которое привозят в пакетах, емкостью по 10 литров. Пить такое попросту опасно для здоровья. Клиенты, употребившие эту отраву, валяются на земле прямо возле этих "заведений" в моче и блевотине", – добавил журналист.

По его словам, чтобы навести порядок на вокзале, все это нужно снести бульдозером и провести масштабную реконструкцию прилегающего микрорайона.

"Адский гадюшник вокруг ж/д явно не соответствует статусу европейской столицы", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

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