Грозился перерезать горло: в Киеве полиция устроила стрельбу по вооруженному мужчине

В воскресенье, 8 июля, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда (район Оболонь) полицейские были вынуждены открыть огонь по вооруженному ножом мужчине, который пытался взять в заложники прохожую.

По информации правоохранителей, мужчина на улице заметно нервничал, поэтому его остановил пеший патруль. Выяснилось, что он находится в розыске, сообщили на Facebook-странице Национальной полиции Украины.

В какой-то момент мужчина начал бежать, а когда его догнали, он достал нож и угрожал перерезать себе горло.

После этого мужчина снова начал убегать, по дороге схватив незнакомую женщину, но, к счастью, она сумела ускользнуть и скрыться в магазине поблизости.

В итоге, злоумышленник попытался атаковать патрульных с ножом, в ответ на те применили табельное оружие и ранили его в ногу.

Сообщается, что нарушителю было предоставлено домедицинскую помощь, после чего он на "скорой" в сопровождении патрульных поехал в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 5 июля на проспекте Маяковского произошла стрельба: нетрезвый мужчина открыл огонь из травматического пистолета.