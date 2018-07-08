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LadyCity

Грозился перерезать горло: в Киеве полиция устроила стрельбу по вооруженному мужчине

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В воскресенье, 8 июля, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда (район Оболонь) полицейские были вынуждены открыть огонь по вооруженному ножом мужчине, который пытался взять в заложники прохожую.

По информации правоохранителей, мужчина на улице заметно нервничал, поэтому его остановил пеший патруль. Выяснилось, что он находится в розыске, сообщили на Facebook-странице Национальной полиции Украины.

В какой-то момент мужчина начал бежать, а когда его догнали, он достал нож и угрожал перерезать себе горло.

После этого мужчина снова начал убегать, по дороге схватив незнакомую женщину, но, к счастью, она сумела ускользнуть и скрыться в магазине поблизости.

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В итоге, злоумышленник попытался атаковать патрульных с ножом, в ответ на те применили табельное оружие и ранили его в ногу.

Сообщается, что нарушителю было предоставлено домедицинскую помощь, после чего он на "скорой" в сопровождении патрульных поехал в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 5 июля на проспекте Маяковского произошла стрельба: нетрезвый мужчина открыл огонь из травматического пистолета.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
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Пигин Макс
Пигин Макс
Деградация Окраины идёт полным ходом.
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Кузьменко Анатолій
Кузьменко Анатолій
Пигин Макс, це ти ще про парашу мало знаєш
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