Гранаты, винтовки и почти 3000 пуль: в Киеве обнаружили арсенал оружия из ООС

В Киеве мужчина переправлял и продавал оружие, незаконно вывезенное из зоны Операции Объединенных сил.
В квартире подозреваемого нашли целый арсенал – винтовки, три корпуса гранаты Ф-1 с запалами, противотанковую гранату и 2786 патронов. Также у него изъяли вещества, похожие на метамфетамин, уточнили в пресс-службе полиции Киева.
Оружие ООС
Полиция Киева
Оружие ООС
Полиция Киева
"Мужчину задержали, им оказался 30-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", – уточнили в полиции.
Оружие ООС
Полиция Киева
Оружие ООС
Полиция Киева
Оружие ООС
Полиция Киева
Ему вменяют незаконное обращение с оружием и боеприпасами и хранение и сбыт наркотических средств.
Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 в Киеве полиция задержала молодого человека с целым арсеналом оружия. Он ходил по улицам с лозунгом "Крымнаш".
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