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/Криминал

Гранаты, винтовки и почти 3000 пуль: в Киеве обнаружили арсенал оружия из ООС

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В Киеве мужчина переправлял и продавал оружие, незаконно вывезенное из зоны Операции Объединенных сил.

В квартире подозреваемого нашли целый арсенал – винтовки, три корпуса гранаты Ф-1 с запалами, противотанковую гранату и 2786 патронов. Также у него изъяли вещества, похожие на метамфетамин, уточнили в пресс-службе полиции Киева.

Оружие ООС

Оружие ООС

Полиция Киева

Новости
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Оружие ООС

Оружие ООС

Полиция Киева

"Мужчину задержали, им оказался 30-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал", – уточнили в полиции.

Оружие ООС

Оружие ООС

Полиция Киева

Оружие ООС

Оружие ООС

Полиция Киева

Оружие ООС

Оружие ООС

Полиция Киева

Ему вменяют незаконное обращение с оружием и боеприпасами и хранение и сбыт наркотических средств.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 в Киеве полиция задержала молодого человека с целым арсеналом оружия. Он ходил по улицам с лозунгом "Крымнаш".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
надолго поедет отдыхать
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