Грабят под гипнозом: в Киеве появилась новая схема обмана. Фото

В Киеве орудует преступная группа, которая грабит пенсионеров, применяя гипноз.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный". Преступление произошло на улице Каштанова, 4, (Троещина), где ограбили 65-летнюю киевлянку.

"Работали по схеме: подошли на улице и предложили оформить скидочную карту на 30%, потом начали заговаривать, под гипнозом пришли в квартиру, и бабушка не осознано отдала все деньги. Но смогла опознать. Женщина делала вид, будто она уже оформила у них карту и пришла отдать им деньги, дала тысячу долларов и какую-то сумму в гривнах", – говорится в сообщении.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

В комментариях под постом пользователи отметили, что возможно никакого гипноза не было, а работали профессиональные воры.

"Это так называемые Броварские цыгане-карманницы. Там нет гипноза, просто хорошие психологи. Каждый день кочуют по рынкам и ТЦ. Видел часто в Украине", "Да нет ни какого гипноза, просто напросто заговорили зубы, а бабушка повелась, это цыгане, и хорошо разбираются в психологии", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

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