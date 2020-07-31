"Охотники с большой дороги" устроили террор Киеву: на кого нападают и как не стать жертвой

В июле произошло более 130 нападений на улицах Киева.

В июле в столице произошло более 130 грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. После карантинных месяцев, когда не работал общественный транспорт и было ограничено передвижение по городу, "отдохнувшие" преступники наверстывают упущенное.

Что происходит с нападениями в Киеве – разбирался OBOZREVATEL.

Ничего святого - нападают на детей

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказали, что в Киеве преступники грабят и детей.

"Грабежи несовершеннолетних уже не редкость, хотя о массовости такого рода преступлений говорить, конечно, нельзя. Но пора осознать, что это уже реальность. У детей легко отобрать телефон (а у большинства уже неплохие смартфоны) или велосипед, а потом продать на OLX, других интернет-площадках, или же на рынках", – рассказали оперативники.

Они советуют родителям поговорить с детьми, объяснить, что не стоит на улице "залипать" в телефон или носить его в руках, привлекая преступника. Вырвать его и скрыться – дело нескольких секунд, а вот вернуть – проблема.

Так, в Дарницком районе 19 июля возле многоэтажки на ул. Урловской у двенадцатилетней девочки отобрали велосипед. А в Шевченковском районе 23 июля неизвестный на ул. Сечевых Стрельцов отобрал у 10-летнего мальчика мобильный телефон.

Подобное преступление произошло и днем ранее в Голосеевском районе, однако тут преступницей оказалась женщина. На проспекте Глушкова она отобрала смартфон у школьницы.

Сорвал и сразу в ломбард

Сейчас в столице просто эпидемия нападений "охотников за золотом". В теплое время года золотые украшения хорошо заметны, а сорвать их можно легко. Плюс для преступника также в том, что в большинстве случаев жертва даже не успевает рассмотреть его лицо. Соответственно, и описать приметы.

Днем часто грабят немолодых женщин: например, цепочку с крестиком они никогда не снимают.

Грабители обычно сдают золото своим проверенным скупщикам или в ломбарды: грамм сейчас стоит (в зависимости от пробы) в среднем от 600 до 1600 гривен. Но это если человек покажет документы. Ворованное, конечно, скупают намного дешевле.

Правоохранители говорят, что среди таких грабителей много наркоманов – это довольно легкий способ заработать на дозу.

Сорвать золотую цепочку с шеи – дело пары секунд. Фото: "Аргумент"

Так, в Днепровском районе на ул. Бучмы днем 23 июля у 50-летней женщины неизвестный сорвал с шеи золотую цепочку.

А вот в Подольском районе на пр. Правды около полуночи 24 июля двое грабителей вырвали сережки из ушей 19-летней девушки.

Мужчин "отлавливают" по одному

Преступники нападают не только на женщин и детей, но и на представителей сильного пола. Отбирают смартфоны, часы, вырывают сумки. В большинстве случаев жертв грабят утром и поздним вечером – особенно если те возвращаются домой подшофе. Преступники работают как по одиночке, так и группой.

Только 28 июля в Днепровском и Деснянском районах столицы произошло четыре грабежа, когда жертвами стали мужчины. У троих грабители отобрали мобильные телефоны, деньги и документы. А у четвертого и вовсе сорвали с шеи золотую цепочку и забрали несколько тысяч гривен.

В Деснянском районе возле станции метро "Лесная" утром 20 июля у 27-летнего мужчины грабители отобрали сумку с документами и почти 30 тыс. грн.

В то же время, по словам правоохранителей, утверждать, что преступники спокойно и безнаказанно орудуют на улицах столицы – нельзя.

Чаще всего грабителей удается задержать по горячим следам. Один из примеров – грабеж в Шевченковском районе Киева, который произошел 21 июля. Двое мужчин напали на 53-летнего охранника автостоянки и отобрали у него 10 тысяч. Преступников на ул. Парково-Сырецкой задержал оперативно подоспевший наряд.

Максимальное наказание за грабеж – до 13 лет лишения свободы с конфискацией. Уголовный кодекс Украины

Не все заявляют в полицию

Собеседники OBOZREVATEL в полиции признаются: грабежей больше, чем регистрируется.

"Дело в том, что зачастую жертвы преступлений сами не хотят обращаться в "органы". Найти украденную цепочку практически нереально: большинство на одно "лицо". К тому же, если преступник напал сзади и пострадавшие увидели его уже убегающим, то и описать толком не могут", – рассказали правоохранители.

По их словам, чаще в полицию обращаются те, у кого вырвали сумку с деньгами и документами или же дорогой телефон.

Общее мнение как патрульных полицейских, так и сотрудников оперативных подразделений: быть максимально внимательными на улице, женщинам не ходить в темное время суток поодиночке, не носить телефоны в руке и не "светить" золотыми украшениями.

"Закрыть каждые 10 метров патрулями – нереальная задача. Это нужно понимать", – резюмировали правоохранители.