Грабеж и насилие: всплыли жуткие подробности о подозреваемом в убийстве девушек в Киеве

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Киеве Сергей Ксьондзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

Как сообщает TK Media, уголовное производство рассматривалось Шевченковским районным судом Львова.

Так, Ксьондзику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней – с 24 сентября 2018 года до 22 ноября 2018 года включительно. Позже ему продлили арест до 21 июля, но после его срок ареста закончился и обвиняемого выпустили из-под стражи. Больше прокуратура не ходатайствовала об избрании никакой меры пресечения. В октябре 2019 года он обратился с ходатайством о назначении ему бесплатного адвоката.

Также известно, что в мае 2018 года Ксьондзик судился с женой по поводу развода. Мужчина не хотел разводиться, и женщина обратилась в суд, и ее иск удовлетворили. На 6 февраля 2020 года у Ксьондзика было назначено заседание в Шевченковском районном суде города Львова по лишению родительских прав (номер дела: 466/159/19).

Кроме того, у Ксьондзика были долги перед банком. 20 марта 2019 года Ковельский районный суд Волынской области взыскал с него 62233 грн задолженности, а также 1762 грн судебных расходов.

В 2018 году Ксьондзик привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Также известно, что в день пропажи девушек – 2 января 2020 года – подозреваемый сменил номер в ФОП.

Сергей Ксьондзик

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

Позже появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной квартире.

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