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/Криминал

Избивают и грабят детей: в Киеве группа школьников устроила беспредел

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В Киеве на Русановке группа школьников в возрасте 12 лет грабит и избивает других детей, угрожая им при этом ножом. По словам местных жителей, этот беспредел происходит в течение двух лет.

Так, трое парней и девочка останавливают сверстников и детей помладше, после чего заставляют их отдать мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи. За отказ – отбирают силой. Об этом написала в Facebook жительница Русановки журналист Лила Пичхнарашвили.

"Родители пострадавших еще в 2017 году разыскали родителей тех детей. Все дети живут здесь, учатся в местных школах. Одни родители извинились, другие – не поверили, третья, мать-алкоголичка, не открывает дверь, отвечая: "У меня нет сына", – написала она.

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Журналистка добавила, что пару дней назад, предположительно, мать того школьника стала соучастницей детского разбоя во главе с сыном.

12-летний Ярослав

12-летний Ярослав

"Ярослав (так зовут парня. – Ред.) и несколько других малолеток остановили двенадцатилетнюю школьницу с просьбой дать сигарету. За ответ: "Не курю", его "мать" вцепилась в девочку и начала избивать, пока остальные снимали это на мобильники. Девочка из банды, тоже школьница, отобрала у сверстницы телефон", – отметила Пичхнарашвили.

Русановка

Русановка

Google. Maps

Многие местные жители знают Ярослава, по их словам, он промышляет разбоем постоянно. Банда обступает малолетнюю жертву на бульваре или площадке, пока из окон не начинают кричать взрослые.

Лила привела пример, как за неделю до нападения на школьницу Ярослав угрожал другому ребенку ножом возле дверей супермаркета АТБ и требовал отдать велосипед, иначе он проколет ему шины.

Избивают и грабят детей: в Киеве группа школьников устроила беспредел

"Все эти годы участковый не может ничего сделать. Реакция у полиции на заявления – ноль! С пострадавшей школьницы сняты побои, заявление написано. Но бездействие правоохранительных органов шокирует", – резюмировала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Першотравенске Днепропетровской области 15-летние парень и девушка убивали собак и кошек, а их останки разбрасывали по городу.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Кудрявцева Яна
Кудрявцева Яна
Моя искрeнняя благодaрнoсть тeм, кто покaзал мне пpeкрaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁w87w4ct Прoстo прoйдя oпpоc получила почти пoлyгодoвyю зарплату)) Пoльзуйтесь, пoка еcть возмoжнoсть=)
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