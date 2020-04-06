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6 апреля • обновлено в 17:36
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Гоняла пьяной 200 км/час: в Киеве полиция поймала "горе-водителя". Видео 18+

1.9т
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В Киеве поймали молодую женщину-водителя, которая не останавливала машину по требованию полицейских и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ее зовут Анна Краснова. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на "Мерседесе", зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час, создавая угрозу жизни других водителей и пешеходов. Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих соцсетях", – отметил он.

В Киеве полиция поймала "горе-водителя"

В Киеве полиция поймала "горе-водителя"

По словам Геращенко, в ночь с 2 на 3 апреля автомобиль женщины не остановился по требованию патрульных. Но уже после короткого преследования по улицам Киева, полицейские вынудили ее припарковать машину.

Оказалось, что женщина-водитель была пьяна. По факту был составлен административный протокол по статье 130 КУоАП (вождение в состоянии алкогольного опьянения), которая предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 27 марта произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли и водитель, и пассажирка.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Гоша Злой
Гоша Злой
очередная бычка за рулем машины папика... мозгов НОЛЬ
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злой укр
злой укр
дешевле ездить пьяному за рулём,чем ходить трезвому без маски. страна сказочных ДБЛ!
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Кияни Криминал

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