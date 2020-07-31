Годовщина нападения на Гандзюк: под зданием МВД устроили акцию и зажгли файеры. Фото и видео

У здания Министерства внутренних дел в Киеве устроили акцию в память о второй годовщине нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщает "Укринформ", участники демонстрации написали на асфальте имена людей, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования ее убийства, и зажгли файеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"

Со временем шашки потушили. Издание отмечает, что в целом ситуация оставалась спокойной, звучала музыка.

Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"

Некоторые участники акции держали плакаты с перечеркнутыми фамилиями представителей правоохранительных органов и требовали наказания для виновных в преступлении.

Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"

Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры. Кадр видео "Радио Свобода"

Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры. Кадр видео "Радио Свобода"

(Видео – Twitter "Радио Свобода")

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