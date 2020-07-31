Годовщина нападения на Гандзюк: под зданием МВД устроили акцию и зажгли файеры. Фото и видео

Юрий Сергиенко Криминал 21:09, 31.07.2020 Обновлено: 21:49, 31.07.2020

У здания Министерства внутренних дел в Киеве устроили акцию в память о второй годовщине нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщает "Укринформ", участники демонстрации написали на асфальте имена людей, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования ее убийства, и зажгли файеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция в годовщину нападения на Гандзюк.
Кадр видео "Радио Свобода"

Со временем шашки потушили. Издание отмечает, что в целом ситуация оставалась спокойной, звучала музыка.

Акция в годовщину нападения на Гандзюк.
Кадр видео "Радио Свобода"

Некоторые участники акции держали плакаты с перечеркнутыми фамилиями представителей правоохранительных органов и требовали наказания для виновных в преступлении.

Акция в годовщину нападения на Гандзюк.
Кадр видео "Радио Свобода"
Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры.
Кадр видео "Радио Свобода"
Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры.
Кадр видео "Радио Свобода"

(Видео – Twitter "Радио Свобода")

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Соблюдение карантина в Украине и Германии: правила пишут, чтобы их соблюдать

Ужасы ГУЛАГа глазами женщины

28 бригада сухопутных войск ВСУ получила бронемашины "Новатор"

"После войны борюсь уже за свою жизнь!" Бывшая медик ВСУ столкнулась один на один с тяжелой болезнью

Украинские ученые изобрели 100% защиту от COVID-19: как выглядит