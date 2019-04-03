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/Криминал

Год скрывалась от полиции: в Киеве задержали чиновницу РГА

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве полиция задержала подозреваемую в мошенничестве чиновницу, которая год скрывалась от правоохранителей.

Ей вменяют сговор с мошенниками и незаконное завладение квартирами киевлян, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

"Работая в одной из столичных районных госадминистраций, женщина мошенническим путем завладевала квартирами граждан, используя при этом поддельные документы", – пояснили правоохранители.

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Подозреваемая в мошенничестве чиновница

Подозреваемая в мошенничестве чиновница

Полиция в Киевской области

Киевлянку разыскивали с 2018 года. Также ее подозревают в легализации отходов, полученных преступным путем, и подделке документов. Двое ее подельников уже отбывают наказание.

Как писал OBOZREVATEL, ОСББ в Украине начали отбирать квартиры за долги по коммуналке. Некоторых жителей не пускают на территорию и мешают им пользоваться лифтом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Панова Лідія
Панова Лідія
От мені не зрозуміло, чому їй мордяку розмазали. Навпаки, таких "героїв" люди мають знати і остерігатись. А то впіймають якого-небудь злочинця і сховають його обличчя. От як вони будуть впізнавані, можливо, їх кількість зменшиться. Чи ні?
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