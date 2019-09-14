Гнался до подъезда: в Киеве иностранец зверски зарезал девушку

В Киеве в пятницу, 13 сентября, в подъезде одного из жилых домов мужчина-иностранец убил свою бывшую жену.

Преступление произошло около 19:00 на улице Кирилло-Мефодиевской, 7, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео с места инцидента, поскролльте новость вниз).

Девушке было 23 года, от полученных травм она скончалась до приезда "скорой". Злоумышленник с места убийства скрылся, его разыскивает полиция.

Фото с места преступления Информатор

По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а в последствии и расписалась с азербайджанцем. Она была с ним в браке полгода, после чего пара решила развестись, больше по инициативе жены. Мужчина был против и начал преследовать ее. Кроме того, когда они были в отношениях, девушку ни единожды видели с синяками.

Вечером 13 сентября жертва возвращалась домой, где проживала с родителями. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Сначала он просто размахивал ножом, а девушка пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей, но злоумышленник сбежал в неизвестном направлении.

Фото с места преступления Информатор

Фото с места преступления Информатор

Фото с места преступления Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на северо-западе Москвы (Россия) мужчина застрелил свою жену из пистолета ТТ, а после вызвал "скорую" на место преступления. 39-летняя женщина скончалась до приезда медиков.

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