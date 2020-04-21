Главарь работал в МВД: в Киеве разоблачили мощный наркосиндикат. Фото

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат, который возглавлял бывший правоохранитель. У наркоторговцев изъяли рекордную партию метадона на 2 млн долларов.

Спецоперация 21 апреля проходила с участием следователей СУ ГУНП в столице, работников Департаментов противодействия наркопреступности, стратегических расследований, уголовного анализа, киберполиции и внутренней безопасности НПУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе спецоперации было проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях, расположенных в Киеве и области.

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью примерно 2 млн долларов США, что является крупнейшей партией психотропных веществ, изъятых за последние годы, до 500 л прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

Известно, что по результатам проведения следственных действий в порядке ст. 208 КПК Украины задержаны 13 участников преступной группировки. Среди них есть двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел, а также лица, которые обеспечивали деятельность нарколабораторий, фасовщики.

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест.

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

В прокуратуре города Киева подчеркивают, что уголовное производство расследуется по двум статьям – ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом следственные действия все еще продолжаются.

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

В Киеве разоблачили мощный наркосиндикат Прокуратура города Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестоко убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести.

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