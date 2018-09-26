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Гениталии не отрезали: в полиции сообщили неожиданные детали убийства в Киеве

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У найденного в Деснянском районе Киева тела мужчины не отрезали гениталии — причиной его смерти стал удар по голове. Кроме того, не подтвердилась причастность погибшего к изнасилованию ребенка.

Как пишет "Информатор", в столичной полиции подтвердили обнаружение трупа, однако характер ранений у погибшего отличается от той информации, которую активно распространяли в соцсетях.

"В полиции опровергли информацию о том, что умерший мужчина был причастен к преступлениям, связанными с педофилией. Предварительной причиной смерти стали удары по голове. Кроме этого, у погибшего были приспущены штаны", — сообщили в издании.

Гениталии не отрезали: в полиции сообщили неожиданные детали убийства в Киеве

Отмечается также, что тело пролежало менее суток, а вокруг него были найдены шприцы.

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Напомним, что утром 26 сентября появилась первая информация об обнаруженном трупе. В соцсетях опубликовали его фотографии и отметили, что у мужчины был отрезан половой орган. Помимо этого, внешность погибшего назвали схожей с объявленным в розыск педофилом, который весной этого года изнасиловал ребенка.

Описанные приметы насильника

Описанные приметы насильника

Гениталии не отрезали: в полиции сообщили неожиданные детали убийства в Киеве

Описанные приметы насильника

Гениталии не отрезали: в полиции сообщили неожиданные детали убийства в Киеве

Обувь убитого

Как писал OBOZREVATEL, и у найденного трупа, и у обвиняемого в изнасиловании были одинаковые приметы: рост, возраст, полнота, большой живот и даже характерная шнуровка на ботинках.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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