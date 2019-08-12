Где в Киеве больше всего ДТП: опубликована статистика по районам

За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.

По данным пресс-службы Управления патрульной полиции столицы, с января по июль в Голосеевском районе произошло 3 239 ДТП, из которых 157 – с потерпевшими.

Второе и третье место антирейтинга занимает Шевченковский и Святошинский районы – 2 963 и 2 486 ДТП соответственно.

Меньше всего аварий в Деснянском районе – "всего" 1 215.

ДТП по районам Киева за 7 мес. 2019 г. Управление патрульное полиции Киева

В УПП отметили, что аварии в городе чаще всего происходят в пятницу в период с 17:00 по 18:00.

"Именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города", – отметили в полиции.

Меньше всего ДТП происходят в выходные дни.

ДТП в Киеве

Также в полиции отметили, что основными причины ДТП являются:

– нарушение правил маневрирования (47%),

– несоблюдение дистанции (25%)

– превышение безопасной скорости (13%).

"Если отдельно анализировать происшествия с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления транспортом в нетрезвом виде и нарушение правил проезда перекрестков", – уточнили в УПП.

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, за 6 месяцев 2019 года патрульные Киева оформили 6083 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

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