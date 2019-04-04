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/Криминал

"Фронт проходит и в столице": во взрыве авто разведчика в Киеве нашли "российский след"

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Владельцем взорванного автомобиля в Киеве оказался украинский разведчик-офицер, который принимал участие в Операции объединенных сил.

Пострадавший подрывник является гражданином одной из стран Средней Азии, написал журналист и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Диверсант предпринял попытку установить самодельную мину под авто, однако ее взрыв произошел преждевременно. Украинский офицер не пострадал", – написал Бутусов.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

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Пострадавший мужчина находится в больнице под охраной. Предполагается, что он действовал в составе группировки.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

"Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, происшедшие в Киеве за последние годы", – написал журналист.

Бутусов также отметил, что покушение может быть частью войны с Россией.

"Фронт проходит даже здесь, в столице", – подытожил Бутусов.

Как писал OBOZREVATEL, взрыв прогремел на парковке гипермаркета "Ашан". Пострадавшему мужчине частично оторвало руку.

Советник главы СБУ Ярослав Антоняк на своей странице в Facebook уточнил, что пострадавший мужчина может быть подрывником, а взрыв – покушением на украинского разведчика.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Юг Руси
Юг Руси
"........ совершенного неизвестными диверсантами." - Типа, бывают известные диверсанты? Ходят по городу с табличкой - " Я диверсант такой-то такой-то" 😆
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Юг Руси
Юг Руси
А какого размера след? 47-го? А куда уходит след? До границы РФ?
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