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Финал ЛЧ в Киеве: копы поймали воров, ограбивших иностранку

4.8тЧитать новость на украинском

Патрульная полиция Киева задержала преступников, ограбивших иностранку в центре столицы Украины на Крещатике.

Мужчины вырвали из рук женщины кошелек, в котором, кроме денег, были билеты на финальный матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент с гражданкой Испании случился возле центральной футбольной фан-зоны. Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам, и те недалеко от места кражи заметили двух похожих мужчин.

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"Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемых доставили в Печерское управление полиции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве толпа избила фанатов "Ливерпуля", которые приехали на матч финала Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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