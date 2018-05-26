Финал ЛЧ в Киеве: копы поймали воров, ограбивших иностранку

Патрульная полиция Киева задержала преступников, ограбивших иностранку в центре столицы Украины на Крещатике.

Мужчины вырвали из рук женщины кошелек, в котором, кроме денег, были билеты на финальный матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент с гражданкой Испании случился возле центральной футбольной фан-зоны. Правоохранители срочно передали приметы злоумышленников своим коллегам, и те недалеко от места кражи заметили двух похожих мужчин.

"Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделке документов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемых доставили в Печерское управление полиции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве толпа избила фанатов "Ливерпуля", которые приехали на матч финала Лиги чемпионов.