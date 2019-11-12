"Это ужас!" В Киеве жители сгоревшего исторического дома забили тревогу

В Киеве в историческом здании на улице Пирогова, 2, где в ночь на 1 ноября случился масштабный пожар, по состоянию на 11 ноября все еще не было отопление, свет включили только накануне, к тому же частично, а коммуникации находились в аварийном состоянии. Зданию грозит полное разрушение.

Об этом написала жительница дома Иванна Иванюта на своей странице в Facebook. Она отметила, что огонь вспыхнул на крыше здания, никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам киевлянки, квартиры на последнем, шестом, этаже выгорели и остались под открытым небом. Остальные помещения пострадали от тушения – вода лилась до первого этажа.

В Киеве жители сгоревшего дома забили тревогу Facebook Иванны Иванюты

"Отопление пока нет, свет недавно включили частично, но коммуникации в аварийном состоянии, и это может только привести к еще одному пожару. Кроме того, дому грозит полное разрушение. Перекрытия деревянные. От дождя и осадков, которые теперь будут частыми, полное разрушение и возможные человеческие жертвы (ведь неким людям просто некуда выехать) – вопрос времени", – написала Иванюта.

Она добавила, что ориентировочная подсчитанная стоимость ремонта крыши – 4 200 000 грн.

"Шевченковская райгосадминистрация обещает выделить средства на протяжении трех месяцев, но, даже если этот оптимистический срок сбудется, за это время стоимость ремонта многократно возрастет, не говоря уже о том, что людям негде перезимовать", – подчеркнула жительница дома.

Пользователи сети начали активно и возмущенно комментировать ситуацию.

"Люди практически на улице! Дом на 14 подъездов! Под угрозой и другие жители!.. Там половина пожилых людей, оставшихся без крыши над головой! Впереди зима. Все с имущества пропало! О проблемах с электрической проводкой подавались заявки за много дней до пожара, никто не реагировал!", "Ванечка, ужас ужасный. Надеюсь, вскоре проблема решится", "Какой ужас", – написали они.

В сети показали последствия масштабного пожара в Киеве Facebook Иванны Иванюты

В сети показали последствия масштабного пожара в Киеве Facebook Иванны Иванюты

В сети показали последствия масштабного пожара в Киеве Facebook Иванны Иванюты

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

OBOZREVATEL удалось пообщаться с одной из пострадавших, проживавших в сгоревшем доме, – вдовой легендарного режиссера Сергея Параджанова Светланой Ивановной. После пожара в ее квартире установился стойкий запах гари, стены стали сырыми, также повредились бесценные предметы из семейной коллекции.

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