Мама плакала: дело об убийстве малыша под Киевом получило новый поворот

История с убийством 2-летнего Димы Дьяченко в Коцюбинском Киевской области получила неожиданный поворот.

Его отчим Александр Балакирев, которого осудили за это преступление, но затем отпустили по условно-досрочному, снова предстанет перед судом. Об этом OBOZREVATEL стало известно на заседании Киевского апелляционного суда 5 февраля.

Как рассказала нашему изданию адвокат потерпевших Ксения Проконова, решение, которое приняли служители Фемиды – первое в Украине.

"Не было такой ситуации, чтобы человека выпускали, а потом возвращали обратно. Это прецедент", – рассказала она.

Заседание Киевского апелляционного суда 5 февраля

Напомним, что в ноябре прошлого года Шевченковский районный суд отпустил Балакирева на условно досрочное. Прокуратура подала апелляцию, требуя признать решение районного суда неправомерным. Киевский апелляционный суд апелляцию прокуратуры удовлетворил.

Двухлетний Дима Дьяченко ТСН

Теперь полиция должна будет доставить Балакирева в СИЗО. На суд 5 февраля мужчина не явился, хотя, по заявлению прокурора, был об этом надлежащим образом проинформирован.

Александр Балакирев ТСН

Мама Димы Кристина после решения судей не могла сдержать слез.

"Лед тронулся. Надеюсь, правосудие восторжествует, и этот человек понесет наказание", – рассказала она.

Мама мальчика Кристина Дьяченко на суде

Кристина сообщила, что когда Балакирев находился в СИЗО, она получала от него угрозы.

Кристина Дьяченко на суде не могла сдержать слез

Для матери мальчика стало настоящим шоком, когда Балакирева выпустили. В первую очередь она боялась за свою 12-летнюю дочь Настю. На суде девочка выступала в качестве свидетеля. Позже ребенка взяли под охрану ветераны АТО. Сделали они это без пиара и громких заявлений. Павел Тука, организовавший охрану, отметил OBOZREVATEL, что решение Киевского апелляционного суда является логическим завершением.

"Начинаю верить, что в стране есть справедливость. Хоть в каких-то моментах", – отметил он.

Адвокат Ксения Проконова

Сама трагедия произошла весной 2016 года. Тогда мама ребенка оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда вернулась, малыш якобы спал. Утром она обнаружила маленького Диму мертвым.

Адвокаты Александра Балакирева

Александр Балакирев на суде так и не признал свою вину. Хотя на допросах и на следственном эксперименте показывал и рассказывал, как бил Диму. Также его подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности.

Из 10 лет, назначенных судом, мужчина отсидел всего три с половиной причем в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом работник суда насмерть сбил женщину с двумя маленькими детьми. Экспертиза установила, что водитель ехал со скоростью свыше 100 км/час в населенном пункте.

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