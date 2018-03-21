"Это месть": появились резонансные подробности погрома в супермаркете Киева

Группу подростков, которые систематически терроризируют супермаркет "Ашан" в Киеве, называют "берковецкой бандой" – по названию улицы, на которой стоит магазин.

Молодые люди периодично врываются в заведение и устраивают погромы. Крушат прилавки, разбрасывают товар, толкаются с охраной и даже сопротивляются полиции. Но не переходят на тяжкие правонарушения, за которые можно надолго загреметь за решетку, пишет "КП" в Украине".

"Они начали собираться здесь с конца лета. И всякий раз вели себя отвратительным образом. Шумели, громко ругались, включали музыку и вообще были агрессивными. Собираются они почти каждый день, человек 10-15. Одни и те же. Наши работники много раз делали замечания им, но все без толку", – рассказывает юрист кинотеатра, расположенного в торговом центре, где и "Ашан", Андрей Лазуренко.

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Набеги на супермаркет начались в ноябре прошлого года после того, как несколько охранников довели практически до нервного срыва школьниц из-за необоснованного подозрения в мелкой краже. Из-за пережитого шока у одной из девочек открылось сильное носовое кровотечение. Родители подростков обратились в полицию. В итоге супермаркет отказался от услуг скомпрометировавшей себя охранной фирмы.

Но адвокат Маси Найем, к которому обратились родители пострадавших школьниц, высказал иную версию.

"На месть подростков – мало похоже. Скорее – на месть со стороны самой охранной службы, которую "Ашан" уволил", - предполагает он.

Мама одной из задержанных девочек Елена Марчук тоже склоняется к версии адвоката.

"Во-первых, заявление у нас принимали с неохотой, а во-вторых, следователь сказал: "Я их всех из охраны знаю, они невиновных не трогают". Меня вот это "всех знаю" очень сильно тогда не обрадовало. Да, "Ашан" принес извинения, а вот охрана – нет", - говорит Елена Марчук.

Юрист обращает внимание и на сам характер погромов. Он отмечает, что подростки делают все с умыслом, провоцируя и охрану, и полицейских. Они делают все так, чтобы по закону последовало минимальное наказание.

"Молодых людей проще привлекать к такому роду мести - они контролируемые и внушаемые. Как такового наказания за налеты не следует - задерживает всех патруль, а делом занимаются уже в отделении", – говорит Маси Найем.

Версию сговора подростков и уволенной ранее охранной службы в патрульной полиции подтвердить не могут. О самих задержанных информацию не предоставляют.

В отношении троих подростков правоохранители составили административные протоколы за употребление алкоголя и появление в пьяном виде в общественных местах, после чего их отпустили. Также было открыто уголовное производство по факту угроз и насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Личности задержанных установлены. Обстоятельства и причины конфликта выясняет следствие.

Отбросив "теории заговоров", психотерапевт, психиатр Александр Авдеев считает, что большая часть представителей банды попала под дурное влияние.

"Наверняка из этих 50 человек один-два, ну максимум пять - зачинщики, а все остальные просто играют в эту игру, чтобы не выбиваться из компании и не быть белой вороной… В таком возрасте важно быть частью чего-то, при этом не выделяться из этой массы и вести себя так, как остальные. Один сказал бежать в магазин - все остальные побежали, а хорошо это или плохо - уже не важно, важно быть как все", - говорит Авдеев.

По словам эксперта, представители подростковой тусовки вполне могут быть из благополучных семей, а вот сами зачинщики наверняка имеют внутренние проблемы, вытекающие из разногласий с родными.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве на ул. Берковецкой в магазине "Ашан" вечером, 15 марта, подростки устроили погром, а затем еще и массовую драку.