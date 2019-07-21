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"Это и есть моя работа": в Киве задержали воровку. Фото

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В воскресенье, 21 июля, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась похитить кошелек у девушки. Ее не впервые поймали за такое преступление.

Об этом сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский на своей странице в Facebook. По его словам, женщину поместят в изолятор временного содержания.

Он добавил, что девушка чуть не потеряла паспорт, свидетельство о регистрации авто и около 1,5 тыс. грн.

В Киве задержали воровку

В Киве задержали воровку

Facebook Евгения Зборовского

Зборовский пересказал диалог патрульного с задержанной. Так, правоохранитель спросил ее, почему она не найдет себе работу. На что женщина ответила, что "это и есть ее работа".

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"Конечно, задержанную не первый поймали за такое преступление, и что-то мне подсказывает, что не в последний раз. К сожалению, у нас очень мягкое и гуманное законодательство в отношении имущественных преступлений", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Белой Церкви Киевской области мошенники обокрали пенсионерку, выследив ее у банка, где она только что получила пенсию.

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Место
Украина Киев
Тег
грабеж
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