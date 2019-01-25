''Это чудище!'' Появились детали жесткого избиения школьницы под Киевом

Девятиклассница, которая избила другую школьницу в селе Вишенки под Киевом, не понесла за это ответственности.

По словам свидетелей, она продолжает ходить в школу, как ни в чем не бывало. Деталями происшествия поделились в комментариях под видеозаписью избиения, опубликованного в Instagram dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Жертва – моя одноклассница, а ту, которая бьет, видел сегодня в школе. Ходит веселая такая", – прокомментировал один из пользователей.

Избиение школьницы под Киевом Facebook dtp.kiev.ua

Также очевидцы сообщили, что мальчик, который пытался защитить пострадавшую, является ее парнем.

"Он защищает девочку, но другая просто держит ее за волосы. Знаю от пострадавшей, она моя близкая подруга и одноклассница", – написала Катя Мартынова.

Избиение школьницы под Киевом Facebook dtp.kiev.ua

В комментариях пользователи возмутились жестокости, с которой подросток избивала другую школьницу. Многие отметили, что за нападение должна нести ответственность как сама девочка, так и ее родители.

"Это не девочка, это чудище!" – высказалась одна из комментаторов.

Многие пользователи даже пытались координироваться, чтобы устроить самосуд над подростком.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу".

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