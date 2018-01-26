Есть жена и ребенок: всплыли удручающие подробности о маньяке в Киеве

Местные жители установили место проживания мужчины, который преследует и нападает на девушек в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил администратор сообщества "Турецкий городок" на странице в Facebook.

"25 января к 20:00 возле входа в Нацполицию собрались полтора десятка мужчин и несколько девушек (среди них были пострадавшие от действий преступника) для организации поиска подозреваемого с целью помочь полиции поговорить с подозреваемым", - написал он.

Также активисты создали группу в Viber для координации действий, у них уже были фото и видео действий подозреваемого.

В ходе патрулирования района один из мужчин, имеющий опыт службы в органах, вместе со своим товарищем узнали место проживания подозреваемого, сообщили остальным, и отправились к нему домой.

"Живет гражданин с женой и ребенком не совсем в городке, а около него. На место сразу был вызван наряд полиции. По приезду полиции в течении двух часов пытались определить конкретное местонахождение подозреваемого", - отметил местный житель.

"Турецкий городок", Facebook

Также были проведены беседы с его отцом и матерью с просьбой повлиять на сына и добровольно явиться в полицию. Отец с ним созвонился, но тот был пьян и не мог ничего сказать.

Тем временем вторая группа полицейских в ресторане Filetto приняла заявления еще у нескольких жертв нападений.

Таким образом, общее количество зафиксированных случаев нападений составило около 10.

Активисты провели несколько часов в попытках найти гражданина и передать его в руки полиции, однако безрезультатно.

По пути они встретили его жену с ребенком и попросили передать мужу, чтобы он явился в полицию. Жена была очень удивлена событиями и, вероятнее всего, ничего об этом не знала.

Позже пост обновился информацией, что подозреваемый с женой и ребенком, скорее всего, уехали из города на поезде в неизвестном направлении.

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